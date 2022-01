Guardas resgatam motorista de Uber que capotou veículo em Guaratiba - Divulgação

Publicado 02/01/2022 18:07 | Atualizado 03/01/2022 11:31

Rio - Guardas municipais da 13ª Inspetoria (Campo Grande) resgataram uma motorista de aplicativo que foi vítima de um capotamento na Avenida Dom João VI, na altura da estação de BRT Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste, na manhã deste domingo (2). Os agentes estavam passando pelo local, por volta das 7h30, quando avistaram o veículo dentro da mata.



Segundo a GM, uma equipe encontrou uma mulher inconsciente ao se aproximar para verificar o veículo no local. Após recuperar a consciência, a vítima contou aos agentes que estava retornando para casa após o trabalho, perdeu o controle do veículo e capotou o carro. Os guardas também identificaram um vazamento de gás e logo fecharam a válvula do GNV, iniciaram o atendimento a vítima e acionaram a Polícia Militar e o Samu, que a levaram para um hospital da região.