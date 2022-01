Publicado 03/01/2022 01:00

O Rio começou 2022 com boas expectativas. Hotéis, bares e restaurantes começam a ver a retomada. Os leilões da Cedae colocaram bilhões nos cofres do estado e do município e novos projetos saem das gavetas. A geração de empregos crescerá e a economia fluirá melhor.

Quem puder poupar, poupe. Não há expectativa para redução da inflação. Energia elétrica, aluguel, IPVA, IPTU, transporte público e escolas são alguns itens que devem sofrer reajuste e pesar no bolso. Planejamento deve ser a palavra de ordem nas famílias.