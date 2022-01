Criminoso estava em motel em Bonsucesso no momento da prisão - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/01/2022 18:56 | Atualizado 02/01/2022 19:56

Rio - Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Adeus/Baiana prenderam um criminoso foragido na noite deste sábado (1º), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Policiais chegaram a Jeferson Pereira Orrico, de 27 anos, após denúncias feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia. Ele é autor confesso de vários assaltos a estabelecimentos comerciais e de um homicídio em Itapetinga, no interior da Bahia, em 2015.



Os PMs do Grupamento Tático de Polícia Proximidade (GTPP) realizavam patrulhamento e receberam informações da possível localização de Jeferson. O criminoso foi encontrado em um motel, na Rua Uranos, e levado para 21ª DP (Bonsucesso), onde foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela 1ª Vara de Júri de Porto Alegre, ambos por homicídio. O foragido foi encaminhado para uma unidade prisional e está à disposição da Justiça.



O preso fez parte de uma quadrilha que havia assaltado uma fazenda no município de Itapetinga, em 2015. De acordo com a Polícia Civil, o dono da propriedade foi esfaqueado e levou uma pancada na cabeça. Durante o crime, houve troca de tiros entre policiais e bandidos, que tentaram fugir com o carro do fazendeiro por um matagal próximo ao local.



Após o crime, a polícia encontrou os assaltantes em um imóvel alugado por um deles no município. Eles foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados à prisão. Jeferson é também acusado pelo assassinato de Harley Babosa Lacerda Souza, em fevereiro de 2015, na mesma cidade.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.