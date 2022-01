Tempo fica encoberto e Rio tem previsão de chuva - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 07:24

Rio - A primeira segunda-feira (3) de 2022 deve ser de chuva intensa na cidade do Rio. A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul deixa o tempo instável, com céu nublado e previsão de chuva fraca pela manhã, segundo o Alerta Rio. À tarde, a expectativa é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios.

Os ventos seguirão fracos, mas não significam refresco na temperatura. O termômetro pode alcançar 34ºC de máxima.

De terça (4) a quinta-feira (6), a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, entre a tarde e a noite. Na sexta, chuva fraca a modera, de maneira isolada.