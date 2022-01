Estação de trem da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Estação de trem da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 03/01/2022 07:27 | Atualizado 03/01/2022 08:18

Rio - A primeira dor de cabeça dos usuários da Supervia chegou ainda no primeiro dia útil de 2022. Os trens do ramal de Japeri da Supervia apresentam atrasos por conta de furtos de cabos, segundo a concessionária, na manhã desta segunda-feira (3). Técnicos tentam reparar o problema.

O ramal circula com intervalos maiores entre as composições. Os maquinistas aguardam ordem de circulação nos trechos entre Japeri e Engenheiro Pedreira/Austin e Comendador Soares. O trecho entre Nova Iguaçu e Japeri tem 16 minutos de intervalo médio; e o trecho entre Central e Nova Iguaçu tem intervalo médio de 18 minutos.

Baldeação obrigatória no Belford Roxo, em janeiro

A Supervia informou que a partir desta segunda-feira (3) até o dia 31 de janeiro, técnicos da concessionária irão realizar manutenção na via férrea e no sistema de sinalização do ramal de Belford Roxo, no trecho entre as estações Rocha Miranda e Barros Filhos. Por conta disso, será obrigatória a baldeação dos usuários na estação Mercadão de Madureira das 10h às 15h, nos dias úteis, e das 10h às 19h, nos sábados e domingos.

Por conta da obra, haverá um aumento de 20 minutos no intervalo entre as composições, de 10h às 15h nos dias úteis.