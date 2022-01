Homenagem a Ecko em festa de Ano Novo - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 03/01/2022 10:07

Rio - Quase sete meses depois da morte de Welington da Silva Braga, o Ecko, o espectro do miliciano mais famoso do estado ainda ronda a Zona Oeste do Rio. Avesso a aparições e fotografias em vida, o criminoso passou a ter o rosto estampado em camisetas e placas nas comunidades que dominava. A mais recente foi durante o Ano Novo: uma faixa com fotos de Ecko e do irmão Carlinhos Três Pontes, já mortos, foi esticada durante a festa de Réveillon na comunidade Três Pontes, em Paciência, berço da família Braga e local onde Ecko morreu , em operação da Polícia Civil.

A faixa tem a ilustração de um céu com nuvens, e fotos de Ecko e do irmão Carlinhos Três Pontes, morto em 2017. "As lembranças que temos de vocês vão secar nossas lágrimas e nos fazer sorrir. Saudades eternas. A comunidade agradece", diz a homenagem.

A Polícia Civil afirmou que a a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) está investigando a homenagem feita ao miliciano, e lembrou que a força-tarefa de combate às milícias já "tirou de circulação cerca de 1.100 milicianos em pouco mais de um ano". Ecko foi morto no dia 12 de junho, durante uma operação da Civil para prendê-lo. Segundo a polícia, ele foi baleado ao tentar desarmar uma policial que participava da ação.

Faixa traz fotos de Ecko e do irmão Carlinhos Três Pontes, também miliciano, morto em 2017 Reprodução

No vídeo recebido pelo DIA, a festa de Réveillon na comunidade Três Pontes, realizada em uma praça da comunidade, tem como trilha sonora um anúncio de vingança: "Alemão não tenta, não/Porque o Zinho mandou dizer/Tudo que era nosso/Vocês vão ter que devolver", diz a letra.

A promessa de revanche faz referência à guerra entre Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Danilo Dias Lima, o Tandera, os dois milicianos mais procurados do Rio. Zinho é o irmão mais novo de Ecko e Carlinhos Três Pontes, e atualmente o responsável pelo posto mais alto da milícia da família. Depois da morte de Ecko, Zinho perdeu o controle de algumas comunidades para Tandera, que estendeu seu poder para bairros importantes da Zona Oeste como Jesuítas e Manguariba, ambos em Santa Cruz, além de Seropédica, na Baixada, e Nova Iguaçu, sua principal área de atuação. Em setembro, vans foram atacadas na Zona Oeste. Em novembro, postos de combustíveis foram incendiados , em mais um capítulo da guerra.

Outdoor foi instalado em Pedra de Guaratiba: 'falta de vocês'

Em agosto, um outdoor em homenagem aos irmãos Ecko e Carlinhos Três Pontes foi instalado em uma rua na comunidade Piraquê, em Guaratiba. A publicidade dos milicianos tinha mensagens de agradecimento à dupla pelos "serviços prestados". "A comunidade de Três Pontes e Piraquê sentem falta de vocês e agradece por tudo que vocês fizeram". O outdoor estava na Rua Jece Valadão.

Policiais civis da força-tarefa de combate às milícias, do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), fizeram a retirada do outdoor dias depois da instalação.