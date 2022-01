Imóveis são demolidos na Muzema - Divulgação / Seop

Imóveis são demolidos na MuzemaDivulgação / Seop

Publicado 03/01/2022 08:41 | Atualizado 03/01/2022 14:26

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Prefeitura do Rio, com o apoio da Polícia Militar, atuaram nesta segunda-feira (03), na Estrada do Itanhangá, na Muzema, na Zona Oeste do Rio, em uma ação contra a milícia. A força-tarefa demoliu três lava-jatos, uma oficina, uma igreja, um quiosque, um restaurante, um estacionamento e uma estrutura em fase de fundação, que ficava em um condomínio de luxo da região.

De acordo com o MPRJ, todas as construções, erguidas em área pública, pertencem ao miliciano Emerson Portela Claudino, conhecido como 'Missinho', preso pela Polícia Federal no dia 21 de dezembro, em Rio das Pedras, também na Zona Oeste. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que a construção irregular de imóveis é uma das maiores fontes de renda da milícia que atua na região. Uma das casas de luxo usadas pela organização criminosa era de Rony Peçanha de Oliveira, policial militar que foi preso em dezembro de 2020. Na época, ele foi acusado de atuar como segurança dos chefes do grupo criminoso, segundo informações do RJTV.

Imóveis da milícia são demolidos em megaoperação na Muzema.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CPAm) e a Corregedoria da Polícia Militar (CInt/PMERJ) atuam no local. Esta é a quarta operação, em pouco mais de 30 dias, em parceria com a Prefeitura do Rio, para demolir construções, conter a expansão imobiliária e ocupação irregular do solo em Rio das Pedras e Muzema.



“Essa é mais uma operação integrada do Ministério Público, através do Gaeco, com a Prefeitura do Rio e a Polícia Militar do Estado para, além de devolver à população áreas públicas tomadas pela milícia que atua em Rio das Pedras e na Muzema, retirar da organização criminosa as suas fontes de renda”, apontou o promotor de Justiça Bruno Gangoni, coordenador do Gaeco.



O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, também esteve no local e disse que a prefeitura vai seguir com operações contra a construção irregular no loca, principalmente nas áreas dominadas pelo crime organizado. “O objetivo é preservar vidas, trazer ordem para a cidade e, naquilo que cabe ao município, asfixiar o poder financeiro das milícias. Por isso essa parceria com o Ministério Público e com a Polícia Militar é tão importante”, destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Força-Tarefa



A Força-Tarefa para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano foi criada em 19 de outubro, por ato do procurador geral de Justiça, para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular na cidade do Rio e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal, meio ambiente, entre outras, em especial, nas áreas de planejamento que abrangem bairros das Zonas Oeste e Norte da cidade.



No dia 22 de dezembro, foi realizada operação integrada para demolir oito imóveis na Muzema. No dia 10 do mesmo mês, outra operação foi realizada para demolir um prédio comercial que estava sendo construído pela milícia de Rio das Pedras em área pública. No dia 26 de novembro, o Gaeco demoliu outro prédio da milícia de Rio das Pedras, que também estava sendo construído em área irregular.