Carros parados em locais proibidos serão multados e estarão sujeitos a reboque, segundo o município - Divulgação / TV Brasil

Publicado 03/01/2022 09:43

Rio - A Prefeitura de Niterói reforçou e ampliou neste domingo (2) as ações da Operação Verão para os fins de semana e feriados. O objetivo é minimizar os impactos causados no trânsito e facilitar o acesso de moradores e turistas às principais praias do município. Ao todo, 300 homens atuarão em todos os finais de semana em pontos estratégicos da cidade para apertar o cerco contra infrações de trânsito e estacionamento em local proibido, entre outras irregularidades.



De acordo com a prefeitura, agentes da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) estarão nas ruas para orientar os motoristas. Além disso, será ampliada a fiscalização de casos de estacionamento irregular nas vias da Região Oceânica. Carros parados em locais proibidos serão multados e estarão sujeitos a reboque, ainda segundo o município. Além disso, os painéis de informações da cidade trarão, em tempo real, as condições de trânsito nos acessos às praias da cidade.



A NitTrans estima que, nos dois últimos finais de semana, houve um aumento de cerca de 40% no fluxo de veículos em direção às praias, em relação à média para o período. Por isso, o município fará um novo estudo e mapeamento para colocar em prática novas estratégias, levando em consideração todo o movimento esperado durante o verão.



"Este ano teremos um verão mais concorrido, considerando que passamos até então por um longo período de restrições em razão da pandemia. Estamos nos preparando ainda melhor para atender às novas demandas de trânsito e isso passa por esta parceria entre NitTrans, Secretaria de Mobilidade e Urbanismo e Secretaria de Ordem Pública. A Prefeitura de Niterói atua em coordenação para que a operação de trânsito aconteça de forma integrada", explicou o presidente da Nittrans, Gilson Souza."Temos uma demanda reprimida por conta do covid 19. As pessoas estão buscando locais abertos e áreas de lazer. Niterói hoje é uma cidade muito procurada por ter qualidade em diversos quesitos. As pessoas se sentem mais seguras aqui, até pelos protocolos e comportamento da população em relação aos cuidados com a pandemia. A mudança de estratégia neste momento é muito natural, diante da grande procura pela cidade", observou o subsecretário de Trânsito e Transportes, Murillo Moreira Junior.A Operação Verão já acontece em 12 praias da cidade, desde o início de outubro. A ação de ordenamento é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e vai acontecer nos fins de semana e feriados até março de 2022.O secretário de Ordem Pública Paulo Henrique de Moraes destacou que a Operação Verão foi lançada antecipadamente para que houvesse um processo de maturação e adaptação diante da situação vivida pela pandemia."Cada bairro tem uma particularidade. Passamos um período com o efetivo da Guarda e da Seop voltado para ações de combate ao Covid. Antes estávamos retirando as pessoas das praias, agora trabalharemos dentro de um esquema de ordenamento com nossos agentes em apoio aos órgãos públicos. Vamos avançar em ações que possam dar um melhor atendimento de mais qualidade e conforto para o cidadão niteroiense", reforçou o secretário Paulo Henrique de Moraes.Dentre as medidas para disciplinar e orientar o trânsito está a demarcação de áreas de estacionamentos que estão valendo desde 23 de novembro em pontos estratégicos de praias e ruas paralelas e perpendiculares de Camboinhas, Prainha de Piratininga, Itacoatiara e Itaipu.Mais de 30 ruas contam com nova sinalização vertical. Quem estacionar em locais proibidos, incluindo entradas de prédios e portões estará sujeito à multa ou poderá ter o veículo rebocado.Para manter o ordenamento, os excursionistas com destino às praias niteroienses passarão por um cadastramento. A Neltur dispõe de uma equipe no setor de Lazer que orienta como guias e motoristas devem proceder para levar excursões a uma praia. O site Niterói Turismo disponibiliza na página o “Orla Legal” todos os procedimentos para entrada de ônibus de excursão nas praias da cidade. Outras informações sobre excursão também podem ser obtidas na sede da Neltur, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou pelo telefone 3611-3809.A Operação Verão conta também com efetivos da NitTrans, Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten), Defesa Civil, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.