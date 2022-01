Na ação, o cordão de um cliente foi roubado - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 09:40 | Atualizado 03/01/2022 13:01

Rio - Cerca de dez criminosos armados em motocicletas explodiram o cofre de um posto de combustíveis no bairro de Parque Duque, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (3). O crime deixou dois homens com ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) realizava um patrulhamento pela Rodovia Washington Luiz, sentido Rio de Janeiro, quando escutou o barulho da explosão no estabelecimento, que fica no sentido Petrópolis.

Ao chegarem ao posto, os militares constataram que a explosão ocorreu no cofre e acionaram reforço. De acordo com relatos dos funcionários, os criminosos saíram da Rua Mahatma Gandhi, que é paralela ao estabelecimento e liga à comunidade Dois Irmãos, cometeram o crime e fugiram ao notar a viatura policial na via. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h05 e prestou atendimento a Allec Brandon R. Peixoto, de 25 anos, e Cristiano Antônio A. Penha, 35, no local. As vítimas já foram liberadas.



Na ação, o cordão de um cliente foi roubado. O estabelecimento ficou destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local e o crime foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil informou que uma perícia é realizada no local e que a distrital vai investigar o caso. "Testemunhas serão ouvidas e a delegacia vai buscar imagens de câmeras que possam ajudar a esclarecer o fato", afirmou a polícia, em nota.