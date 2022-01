Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta diminuição ema acidentes nas rodovias - Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta diminuição ema acidentes nas rodoviasDivulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado 03/01/2022 13:19

Rio - Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou uma diminuição de 17% nos acidentes e aumento de 173% nas infrações de trânsito durante a Operação do Ano Novo de 2022. A ação foi iniciada no dia 30 de dezembro e teve como objetivo reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais do Rio.



De acordo com a PRF, houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. As equipes reforçaram os trechos das BRs 101-Norte (Niterói-Manilha), 101-Sul (Rio-Santos), 116 (Presidente Dutra) e 040 (Washington Luís).