Bebê teria desaparecido de hospital da Zona NorteReprodução / Google

Publicado 03/01/2022 15:34 | Atualizado 03/01/2022 15:46

Rio - A Polícia Civil está investigando o suposto desaparecimento de um recém-nascido do Hospital Maternidade Municipal Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. De acordo com o delegado Márcio Esteves, titular da 17ª DP (São Cristóvão), que investiga o caso, "todas as diligências necessárias estão sendo realizadas para o devido esclarecimento do ocorrido".

Márcio afirmou ainda que os exames que a mãe fez antes do parto foram requisitados ao hospital. Os funcionários que participaram da cesárea também estão sendo inquiridos. "É um caso delicado que será esclarecido", finalizou.

A dona de casa de 28 anos, identificada como Ingrid Valéria Santos de Oliveira, teria dado entrada na unidade de saúde no dia 19 de outubro de 2021 para uma cesárea de gêmeas, segundo o jornal Extra. Após o parto, entretanto, a mãe das crianças notou que apenas uma filha estava presente no hospital.

Depois de a mulher questionar a equipe, os médicos teriam explicado que se tratava da chamada gravidez gemelar fantasma, com o nascimento de uma única criança. O "segundo filho", na verdade, seria o reflexo do líquido amniótico de um único feto.

Ingrid disse à reportagem que está com o psicológico abalado e que todos os exames feitos apontavam que ela seria mãe de duas meninas. No dia 22 de dezembro, dois meses após o episódio, ela teria procurado a polícia para relatar sobre o caso.

Procurada para comentar sobre o caso que aconteceu na rede municipal, a Secretaria de Saúde não deu retorno até a publicação desta matéria.