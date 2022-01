A decisão foi aprovada e comunicada nesta segunda-feira, 3 - Divulgação

Rio - Diversas tarifas da CCR Barcas serão reajustadas a partir de fevereiro de 2022. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 3, e é uma resposta ao aumento da inflação. O Conselho Diretor da Agetransp, agência que regula os serviços de transporte público do estado do Rio, analisou o cenário e concedeu à CCR Barcas o direito de aumentar o valor das tarifas sociais das barcas, entre elas a do trajeto Praça XV-Praça Arariboia e Praça XV-Charitas.

Segundo a análise da agência, o novo valor é referente à variação do IPCA, índice que calcula a inflação, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado). Dessa forma, a empresa poderá cobrar 11,67% a mais no valor das tarifas sociais.

No trajeto Praça XV-Praça Arariboia, os passageiros vão ter que pagar R$ 7,70 pelo serviço, que antes custava R$ 6,90. Já o reajuste para a linha Praça XV-Charitas, referente à variação do IPCA entre novembro de 2020 e novembro de 2021, será de 10,74%, no qual a tarifa passará de R$ 19 para R$ 21.



Além disso, as linhas turísticas da Divisão Sul (Ilha Grande, Mangaratiba e Angra dos Reis) terão a tarifa reajustada de R$ 18,40 para R$ 20,50. Para o reajuste da Divisão Sul foi aplicado o índice de 11,667%, referente à variação do IPCA entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 (projetado).



Segundo as determinações, os usuários precisam ser informados sobre os reajustes pelas concessionárias com pelo menos 30 dias de antecedência. As medidas entram em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.