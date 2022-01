Rio de Janeiro

Rio teve quase 10% de testes positivos para Covid-19 só na manhã desta segunda

Ao todo, 1.250 pessoas que procuraram as unidades públicas do município estavam com o vírus. Destes, 36% disseram ter passado as festas de fim de ano fora da cidade

Publicado 03/01/2022 16:04 | Atualizado há 1 hora