Incêndio atinge prédio residencial no Centro do RioReprodução/Twitter

Publicado 03/01/2022 16:52 | Atualizado 03/01/2022 16:56

Rio - Um incêndio atingiu um prédio residencial na Rua Marquês de Pombal, no Centro do Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado às 15h20, controlou as chamas e segue no processo de rescaldo. Até o momento, não há registro de feridos.



Ainda de acordo com a corporação, o fogo atingiu o primeiro pavimento do edifício. Imagens compartilhadas pela página Informe Legal - Rio de Janeiro mostram as chamas saindo pela janela e muita fumaça na região. Confira:

Centro



Incêndio na Rua Marquês de Pombal, antiga garagem do Jornal O Globo. Sem informes de vítimas. pic.twitter.com/ljarh2ADqP — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) January 3, 2022

Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua Marquês de Pombal foi interditada na altura do Museu da Polícia, para atuação dos Bombeiros. O desvio está sendo feito pela Rua Irineu Marinho.