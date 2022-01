Covid-19 - AFP

Covid-19AFP

Publicado 03/01/2022 17:01

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, confirmou, nesta segunda-feira, que já há transmissão comunitária da variante Ômicron. Ao todo o município, já registrou dois casos da nova cepa do Covid-19, sendo o último o caso de uma turista americana, com sintomas leves. Cidade investiga 180 casos possíveis contaminados com a nova cepa.



"A gente já estava esperando ter um aumento de casos de covid-19 pela variante. Foi assim que aconteceu em quase todos os países do mundo, então certamente a gente vai ter um aumento de casos com a variante Ômicron aqui", comentou o secretário, em entrevista ao DIA.



Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram confirmados dois casos da nova variante no Rio. O mais recente foi de uma turista americana, de 23 anos, que chegou de Nova York no Rio, dia 17 de dezembro, e procurou uma unidade particular de saúde com sintomas de amgdalite.



Após testar positivo, o exame da turista foi enviado para Fiocruz que atestou se tratar de um caso da nova cepa do vírus. A turista permaneceu em isolamento, conforme orientação e já está curada. Ao todo, são investigados outros 180 casos da doença.



"Não temos nenhum internado com a variante Ômicron. Todos os casos confirmados tiveram sintomas leves da covid-19 e já foram liberados", garantiu Soranz.

Os números devem aumentar nos próximos dias, após as festas de fim de ano. Nesta segunda-feira, um levantamento feito pela SMS indicou 9,6% dos testes positivos para covid-19, contra 5,5% da última semana e 0,7% da anterior. O número representa uma tendência de alta nos casos.