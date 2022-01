A prisão aconteceu nesta segunda-feira (3), em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/01/2022 19:30

Rio - Homem preso nesta segunda-feira suspeito de estuprar cunhada de 11 anos foi flagrado pela mãe da vítima durante ato em bairro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. O caso aconteceu na madrugada do dia 26 de outubro de 2021, quando a adolescente estava dormindo. Segundo o relato da mãe da vítima, Daniel Dutra Abrantes, de 23 anos, morava na casa dos fundos e, ao ser flagrado, disse que havia ido ao quarto olhar as crianças.