Publicado 04/01/2022 00:00

O vale-gás nacional não vai aliviar muito a vida de quem mora em comunidades do Rio. Com milícia e traficantes ditando preços, que beiram R$ 130, é capaz de reajustarem e nada sobrar para as famílias. O Estado perdeu seu espaço nesses locais, e todos sofrem os reflexos.



O Carnaval será no final de fevereiro — e haverá mais tempo para avaliar se a festa deve ser realizada. Há sinais de que a Ômicron é menos letal do que as variantes anteriores. Se a folia não trouxer ameaça à população, por que não mantê-la? Seria ótimo para o ânimo e para a Economia!