Vacinação contra a COVID-19 continua na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 03/01/2022 20:43 | Atualizado 03/01/2022 20:51

Rio - A capital e demais municípios do Rio aplicam a quarta dose da vacina contra a covid-19. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, o reforço é destinado à pessoas com alto grau de imunossupressão, como pacientes com câncer.

No Rio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que a aplicação de um novo reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão. Nesta segunda, Niterói passou a disponibilizar para os moradores do município a quarta dose da vacina.

A partir desta segunda-feira, o município de Nilópolis e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e de Campos, no Norte-Fluminense, começaram a aplicar a quarta dose em imunossuprimidos com mais de 18 anos com quatro meses ou mais da dose de reforço.

De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, pessoas com imunodeficiência primária grave, que estejam passando pelo tratamento para câncer ou que tiveram algum órgão transplantado ou células tronco hematopoiéticas podem receber a quarta dose. Além delas, pessoas com HIV/Aids, que façam hemodiálise, tenham doenças intestinais inflamatórias, que usam corticóides e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas também devem receber o novo reforço.

Em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a quarta dose para pacientes imunossuprimidos. De acordo com a nota, o protocolo do novo reforço é de quatro meses a partir da terceira dose.