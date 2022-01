Fogos na Praia de Copacabana - Fabio Costa Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 22:27 | Atualizado 03/01/2022 22:29

Rio - Os hotéis da cidade registraram 96% de ocupação na noite de réveillon. Dado consolidado foi divulgado pelo Sindicados dos Meios de Hospedagem do Rio (HotéisRIO). Segundo o sindicato, a alta taxa de ocupação confirmou as expectativas e está relacionada à ampla cobertura vacinal da cidade e à exigência do passaporte de vacinação em hotéis, restaurantes e atrações turísticas da cidade.

"Além dos encantos da cidade, a abrangência da cobertura vacinal e a exigência de comprovante de vacina para acesso a hotéis, restaurantes e pontos turísticos contribuíram para dar tranquilidade aos turistas na escolha do destino, gerando a alta taxa de hospedagem", diz trecho da nota divulgada pelo HotéisRIO, nesta segunda-feira.

O levantamento se refere ao intervalo entre os dias 30 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 2022. no período, os campeões de ocupação foram os hotéis nos bairros de Ipanema e do Leblon, com 95,08%. Em seguida, os estabelecimentos da Barra da Tijuca e do Recreio, com 95,02%, do Leme e de Copacabana (91,31%), Flamengo e Botafogo (91,27%) e Centro (88,09%).

De acordo com o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, a presença majoritária foi de turistas brasileiros, oriundos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul - grande parte deles já vacinados contra a covid-19.

"Esse bom resultado é fruto de um intenso trabalho de divulgação e promoção, feito em parceria com o governo do estado, pela Setur (Secretaria de Estado de Turismo), em todas as cidades emissoras para o Rio de Janeiro", destaca Alfredo Lopes.