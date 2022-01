De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento no bairro, quando homens armados dispararam contra a equipe policial - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2022 09:26 | Atualizado 04/01/2022 13:18

Rio - Policiais militares do 16° Batalhão (Olaria) prenderam na manhã desta terça-feira, cinco criminosos na Rua Suruí, em Brás de Pina, na Zona Norte. Na ação, foram apreendidos três pistolas calibre 9mm, uma granada e um rádio.

Três armas, uma granada e um rádio foram apreendidos com suspeitos em Brás de Pina Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento no bairro, quando homens armados dispararam contra a equipe policial. Os suspeitos foram detidos depois que a corporação fez um cerco na área. A operação contou com o apoio de um carro blindado e os presos foram levados para a 27° DP, na Vila da Penha.