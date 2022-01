O boi foi resgatado com vida - Divulgação

Publicado 04/01/2022 12:55

Rio - O Corpo de Bombeiros teve que fazer uma resgate inusitado. Um boi, de cerca de meia tonelada, acabou fugindo e caindo dentro da piscina de um sítio. O caso aconteceu em Volta Redonda, no Sul Fluminense, no último domingo (02)

No vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe com vários profissionais e uma tábua foi necessária para retirar o animal da água sem que ele se afogasse. O boi foi retirado com vida da piscina e não precisou de atendimento veterinário.

"A ação rápida e certeira de nossos militares foi determinante para salvar mais uma vida. Para o CBMERJ toda a vida importa!", escreveu a corporação no Twitter.

Confira o vídeo do resgate: