Maximiliano foi morto com dois golpes de faca, de acordo com a períciaDivulgação

Publicado 04/01/2022 13:39

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do policial penal Maximiliano de Souza Soares, assassinado a facadas na madrugada desta segunda-feira (03), em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Os agentes estão coletando imagens de câmeras de segurança da região para identificar a autoria do crime e esclarecer o ocorrido.

O Portal dos Procurados divulgou no fim da tarde de segunda um cartaz para ajudar a identificar e prender os envolvidos na morte do policial. O corpo foi encontrado embaixo do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado. De acordo com o Disque Denúncia, os policiais da 93ª DP (Volta Redonda) encontraram um pedaço de faca fincada no corpo da vítima.

A perícia constatou duas marcas produzidas pelas facadas, uma embaixo do braço e uma no pescoço. Um celular e R$ 2 em dinheiro foram encontrados também pelos agentes no local onde o homem estava.

Policiais da distrital estiveram no local, fizeram pericia e buscam câmeras de segurança na região, que possam levar a autoria do crime.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) ainda não se manifestou sobre a morte do agente.