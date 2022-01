Polícia Militar prende mulher acusada de furtar produtos de supermercado em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 04/01/2022 13:02

Rio - A Polícia Militar prendeu uma mulher, na noite desta segunda-feira, acusada de furtar produtos de um supermercado no bairro Mutondo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma denúncia de furto em um supermercado na Rua Jornalista Roberto Marinho, no Mutondo. No local, os policiais foram informados por um segurança do estabelecimento, que uma mulher havia furtado produtos de higiene, alimentos e bebidas.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.