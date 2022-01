Tumor tinha mais de dez centímetros - Divulgação

Publicado 04/01/2022 13:10

Rio - No fim de 2021 uma grata surpresa mudou a vida de Cláudio dos Santos, de 46 anos. Após viver com um tumor de mais de dez centímetros no pescoço a ajuda veio de um desconhecido, o cirurgião bucomaxilofacial Bruno Chagas. Cláudio, que está desempregado e aguardava por uma vaga em hospital público há seis anos, foi abordado durante uma caminhada pelo centro de Mesquita, na Baixada Fluminense. O procedimento foi realizado no dia 9 de dezembro e ao fim dos 40 minutos que duraram a operação, Santos ganhou uma nova vida.



“Sofri muito com incômodos e até dores. Não tinha posição para dormir e ainda fui vítima de preconceito quase que diariamente. Minha vida mudou depois daquele encontro. Estava em Mesquita em busca de ajuda e o dr. Bruno me abordou. É uma felicidade poder, finalmente, viver sem aquele “caroço” gigante, que me impedia de conseguir até um emprego. Ganhei uma nova vida”, contou Cláudio.



O cirurgião é especializado em reconstrução de face e crânio, retirada de tumores e cistos, e cirurgias de trauma. Bruno Chagas diz que se impressionou com o caso de Cláudio e depois de entender o caso, buscou ajuda de outros profissionais para realizar a cirurgia sem custos.



“Quando conheci o Cláudio, liguei imediatamente para amigos: um anestesista e outro cirurgião de cabeça e pescoço. É um absurdo uma pessoa ficar com uma lesão tumoral na cervical por tanto tempo. É gratificante poder ajudar a transformar a vida de pessoas como o Cláudio”, afirmou o dentista, que é referência em cirurgia de face.



Depois de passar pela cirurgia, Cláudio diz que pode começar o ano de 2022 sem o tumor que carregava no pescoço é emocionante. “A cirurgia me trouxe muito mais do que a dignidade. Já consegui um emprego em uma fábrica de refrigerante e sei que, daqui pra frente, serão só mais conquistas e vitórias”, ressaltou.