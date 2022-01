Basílica dos Capuchinhos fica localizada na rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca - Divulgação

Publicado 04/01/2022 14:25

Rio - Depois do Natal e das festas de Ano Novo, o carioca pode ter um encontro com os frades

capuchinhos para entrar em 2022. No Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca (RJ), os preparativos para as bênçãos da primeira sexta-feira do ano, dia 7, já estão em andamento. As pastorais estão mobilizadas para o trabalho de um dia inteiro de missas e bênçãos dos barbadinhos, como também são conhecidos os integrantes da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do Rio de Janeiro. Essas bênçãos acontecem tradicionalmente sempre na primeira sexta-feira de cada mês, mas a procura é maior em janeiro por conta do início de um novo ano.

A primeira missa será celebrada às 5h da manhã e a cada hora, sendo a última às 18h, quando o Cardeal Orani Tempesta estará abrindo a Trezena de São Sebastião, em preparação para a festa do Padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro, no dia 20. As bênçãos acontecerão com aspersão de água benta no pátio.



Aqueles que quiserem participar das missas deverão acessar o templo e, ao final da celebração, serão abençoados no pátio. Os que só forem para a bênção não precisarão entrar na igreja. Neste dia, a lojinha de produtos religiosos e a cantina estarão funcionando. Todas as pessoas deverão manter o distanciamento social e usar máscara, o que é obrigatório.



Frei Fidélis de Ávola instituiu as bênçãos na primeira sexta-feira do mês



De acordo com a história, tudo teve início em 1886. Naquela época, frei Fidélis de Ávola, um fervoroso devoto de Nossa Senhora de Lourdes, curado de uma grave enfermidade com água benta, mandou construir uma gruta dedicada à santa ao lado da então Igreja de São Sebastião, localizada no Morro do Castelo, centro do Rio. A partir de então, os freis franciscanos capuchinhos passaram a dar a benção sempre na primeira sexta-feira de cada mês.



Com o passar dos anos, o número de fiéis foi aumentando juntamente com a crença de se começar bem o novo ano abençoado por Deus, com essa bênção dada pelos “barbadinhos” na primeira sexta-feira de janeiro. Ainda de acordo a história, a partir da transferência da Igreja do Morro do Castelo para a Rua Haddock Lobo, na Tijuca, em 1931, a bênção passou a ser dada no Santuário Basílica de São Sebastião, Frades Capuchinhos.



“Esta benção é dada a toda a população do Rio de Janeiro, a todas as pessoas que acorrem aqui ao

Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos desde o final de 1800, especificamente a

partir de 1931, aqui na Tijuca. Após cada missa, de hora em hora, as pessoas recebem a água benta em

sinal de proteção”, explica o frei Jorge Luiz de Oliveira, reitor e pároco.