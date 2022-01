Traficante Leandro Severo da Silva, o 'Léo Recife', foi preso no domingo (2) durante uma ação conjunta das policiais militares dos estados do Rio e São Paulo - Divulgação/ Portal dos Procurados

Traficante Leandro Severo da Silva, o 'Léo Recife', foi preso no domingo (2) durante uma ação conjunta das policiais militares dos estados do Rio e São PauloDivulgação/ Portal dos Procurados

Publicado 04/01/2022 14:33

Rio - Um dos traficantes mais procurados de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi preso no último domingo (2) durante uma ação conjunta entre as polícias militares do Rio e São Paulo, no interior paulista. Leandro Severo da Silva, 36, conhecido como 'Recife', é apontado como um dos chefes do crime organizado no complexo de comunidades do Anaia, em São Gonçalo, e também como um dos homens de confiança do criminoso Eriko dos Santos Nascimento, o 'Farme', chefe do tráfico na mesma região, preso desde 2014.



O traficante foi capturado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar do Rio, Leandro também foi responsável por coordenar ataques armados a grupos rivais e conduzir diversos roubos em vias expressas de São Gonçalo, como a RJ-104.

Além de envolvimento no tráfico do Complexo do Anaia, o criminoso também lidera o crime organizado nas localidades do Monte Formoso, Barracão, Itatindiba e Estrada dos Bichinhos, todas na Região Metropolitana.