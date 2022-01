Homem reage a racismo e desfere soco durante confusão em hotel - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Homem reage a racismo e desfere soco durante confusão em hotelREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 04/01/2022 14:40 | Atualizado 04/01/2022 14:42

Rio - A volta do Réveillon de Copacabana foi notícia em portais e emissoras de televisão do mundo inteiro. Na internet, entretanto, o que viralizou aconteceu nos corredores do famoso Hotel Hilton, em Copa: um homem negro desfere um soco certeiro no olho de outro homem, durante uma discussão nas dependências do hotel, no Ano Novo. O autor do soco, um produtor de festas norte-americano, alega racismo por parte de um casal, também estrangeiro. O caso parou na polícia.

Watch til the End, Drunk Racist Man and woman mad because he’s Gold Or Diamond Hilton member and therefore gets service before everyone else. Hotel staff just sitting by and letting the racist woman do whatever, mind you she already touched him prior #Karen #hilton pic.twitter.com/tApFW53z2a — King (@monty_sexton) January 1, 2022

O clima pesado começou ainda na tarde do dia 31, segundo relatos ouvidos pelo DIA. Uma festa de hip hop aconteceu durante a virada do ano dentro do Hilton, com DJs nacionais e internacionais. Os convidados eram quase todos negros. Pessoas presentes no evento disseram que a confusão começou a ganhar forma quando, já no dia 1º, o café da manhã dos convidados da festa foi servido no mesmo espaço dos hóspedes do hotel. "O Hilton não é um local onde a gente costuma ver o trânsito de muita gente preta, a não ser que estejam trabalhando. A verdade é essa. Nesse dia 31, era uma festa predominantemente de gente preta. O staff do hotel, naquele dia, estava preocupado", contou um dos presentes.

"No refeitório, eu percebi a cara de quem estava no hotel. Hóspedes estavam incomodados com o pessoal que voltou meio loucão da festa", completou.

Os relatos dão conta de que o estopim para a confusão foi quando o produtor da festa passou à frente em uma fila do hotel. Ele é cliente especial - 'Diamond' - e teria esse direito, mas um casal questionou os funcionários e, segundo testemunhas, foi racista contra o norte-americano. No vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher brasileira chega a puxar os cabelos do homem, que usa dreadlocks. O homem negro, irritado, desfere um soco no companheiro dela, que é alemão. Ele cai imediatamente ao chão.

Nas redes sociais, o autor do soco, que se identifica como Slyfox, disse que precisou dormir fora do hotel Hilton. "Por causa dessa falha de segurança o casal fez a polícia me esperar do lado de fora por horas. Eu não pude ficar no hotel naquela noite porque eles mentiram dizendo que eu os ataquei", escreveu o produtor nas redes sociais. "Eles voltaram com a polícia dizendo que eu os ataquei, esperando horas fora do hotel. Me hospedei no Airbnb, que também aluguei. Só estava no Hilton porque aluguei o local para a minha festa", completou o norte-americano.

A reportagem procurou a polícia, que não respondeu. Em nota enviada através de seu porta-voz, o Hilton Copacabana disse que irá cooperar com a investigação "Estamos cientes de que foi divulgado um vídeo mostrando um trecho de uma briga entre hóspedes do Hilton Rio de Janeiro Copacabana". Continuamos cooperando com a polícia em sua investigação".