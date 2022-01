A prova será realizada no dia 20 março. Candidatos aprovados no exame começam a ter aulas em junho - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 04/01/2022 15:48

Rio - Interessados em participar do vestibular 2022 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) têm até o dia 12 de janeiro para se inscrever pelo site . Serão oferecidas 5.736 vagas em 64 cursos de graduação, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

Devido à pandemia, o vestibular se resumirá a uma única prova, marcada para o dia 20 de março. Antes, ele era dividido em duas etapas: uma prova geral com questões objetivas e uma específica relacionada ao curso de interesse do candidato. Além disso, os participantes tinham a chance de repetir a primeira fase, caso não tivessem atingido a pontuação esperada.

Agora, os candidatos terão que fazer 60 questões de múltipla escolha relacionadas às disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa / Literatura, Matemática e Química, além de uma redação. O conteúdo cobrado inclui também a leitura dos livros “Uma Janela em Copacabana”, de Luiz Alfredo Garcia-Roza, e “Sonetos”, de Luís de Camões.



De acordo com os calendários acadêmicos definidos anteriormente pela Universidade, as aulas do primeiro semestre terão início em 13 de junho. Já os candidatos classificados para o segundo semestre vão começar o curso em 19 de outubro.



Sistema de reserva de vagas



Candidatos que vivem em condição de carência socioeconômica podem concorrer à reserva de vagas do vestibular. Para atender a esse requisito, a renda per capita (por pessoa da família) mensal bruta deve ser igual ou inferior a R$1.650,00. As vagas são distribuídas da seguinte forma:



- 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas;

- 20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino;

- 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados em razão do serviço.