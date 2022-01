Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Imagem Arquivo

Publicado 04/01/2022 19:58

Rua da Conceição. Rio - Depois do Rio anunciar o cancelamento do Carnaval de rua deste ano , a Prefeitura de Niterói afirmou que a cidade também não realizará o evento. Além disso, ressaltou que não será autorizada a realização das festas de Carnaval em clubes. No momento, estão mantidos apenas os desfiles de escolas de samba na

"Vale lembrar que, como acordado com a associação das escolas de samba de Niterói, os componentes terão que apresentar comprovante de vacinação e testagem, e nas arquibancadas os foliões terão que usar máscaras e apresentar o passaporte da vacina", disse a prefeitura.

O órgão afirmou que irá seguir acompanhando a situação da pandemia na cidade e na Região Metropolitana ao longo das próximas semanas, podendo restringir, inclusive, o desfile das escolas da Rua da Conceição.

Rio tem o carnaval de rua cancelado



A Prefeitura do Rio decidiu, nesta terça-feira (4), em reunião com representantes de nove blocos e três megablocos do Rio, suspender o carnaval de rua pelo segundo ano seguido, por conta da pandemia da covid-19. O evento estava previsto para ser realizado no final de fevereiro e no início de março deste ano. Especialistas ouvidos pelo DIA abalizaram a decisão, diante do crescimento de contaminações na capital, além da proliferação do vírus da gripe.

Após o anúncio, o prefeito Eduardo Paes ressaltou que os desfiles das escolas de samba na Sapucaí estão mantidos. "Lá nós podemos estabelecer controles efetivos", disse. Ele também sugeriu, aos blocos de rua, eventos no Parque Madureira, no Parque Olímpico e em outro local a ser definido Zona Oeste. Ambos aconteceriam em ambientes fechados, mas com controle sanitário.

A princípio a proposta não foi bem aceita pelos representantes, que entendem que os blocos têm uma relação com seus bairros. Ao finalizar, Paes disse que aceita uma contraproposta.