Caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/ Google Street View

Publicado 04/01/2022 20:08

Rio - Uma mulher acusada de agredir a mãe a própria filha foi presa nesta terça feira, no bairro Barreto, em Niterói, por policiais da 78ª DP (Fonseca). Segundo os agentes, a primeira agressão aconteceu após desentendimento familiar, no último domingo (2).

No entanto, ao saber que a mãe registrou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, a autora, que não teve o nome identificado, foi até a casa da vítima, arrombou a porta dos fundos, agrediu e a ameaçou com uma faca. A filha da acusada estava na residência e também foi agredida.



As vítimas conseguiram sair do imóvel e se dirigiram até a 78ª DP, onde denunciaram o crime. Com base nas informações, a delegacia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi decretado e ela foi presa.