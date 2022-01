Publicado 05/01/2022 00:00

As decisões da Prefeitura do Rio são baseadas em pareceres científicos desde o início da gestão, como deve ser. Um Carnaval de rua como o do Rio não pode ser decidido de véspera, mas algumas opções ainda são viáveis. A máscara do Carnaval deste ano é o a que protege vidas!!



A abertura total do mercado livre de energia, possibilitando que todos os consumidores contratem a empresa de energia que avaliarem mais adequada, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A medida pode ser muito benéfica ao consumidor e merece atenção.