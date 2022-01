Corpo de homem é encontrado em córrego na rua Presidente Vargas, Centro do Rio - Reprodução/ Google Maps

Publicado 04/01/2022 21:00 | Atualizado 05/01/2022 08:06

Rio - Um corpo masculino, sem identificação, foi encontrado por volta de 12h38 desta terça-feira, 4, boiando em um córrego ao lado do viaduto dos Marinheiros, na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio.



O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), na mesma região. Segundo a PM, policiais do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados pela manhã para a ocorrência e, ao encontrar o corpo, a corporação acionou os bombeiros para a remoção.

O Corpo de Bombeiros não soube informar se a vítima tinha alguma lesão pelo corpo ou marca de tiro. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova). Em nota, a Polícia Civil informou que tem realizado investigações para esclarecer os fatos.