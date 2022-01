Parte de material apreendido com criminoso - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 04/01/2022 21:48 | Atualizado 04/01/2022 21:53

Rio - Um criminoso ficou ferido após entrar em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (4) em Bangu, na Zona Oeste da cidade. De acordo com a corporação, equipes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento pela comunidade da Selvinha, quando tentaram abordar um homem em atitude suspeita. Na tentativa, o rapaz, que não teve o nome divulgado, efetuou disparos contra os agentes e houve confronto.

Ainda segundo a PM, o criminoso foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Com ele, houve a apreensão de um revólver calibre .38, munições, uma granada e drogas. Nenhum agente ficou ferido na ação.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).