Caminhão subiu na calçada e invadiu uma casa no Parque Anchieta - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 05/01/2022 06:56

Rio - Um caminhão que transportava entulhos subiu na calçada e invadiu uma casa, na madrugada desta quarta-feira (5), no Parque Anchieta, Zona Norte do Rio. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

O acidente aconteceu na Rua Clara Borges, na altura do nº 745. Com o impacto da batida, a fachada da casa ficou destruída, assim como a cabine do veículo. O caminhão permanece no local e interdita uma faixa da via. A Defesa Civil trabalha para avaliar as consequências da colisão na estrutura do imóvel.