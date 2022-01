John Sena Ribeiro desapareceu - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 05/01/2022 08:01 | Atualizado 05/01/2022 08:15

Rio - Bombeiros retomaram na manhã desta quarta-feira (5) as buscas pelo pescador John Sena Ribeiro, de 29 anos, que desapareceu na Baía de Guanabara , na noite de segunda, após uma colisão entre duas embarcações na altura da Ilha da Conceição, em Niterói. As buscas haviam sido suspensas na noite de terça

John Sena sumiu após a embarcação em que estava com um amigo colidir com outra, perto do canal da empresa Camorim Serviços Marítimos, em um braço da Baía de Guanabara. O amigo se feriu, mas conseguiu ser resgatado. John, no entanto, desapareceu. Os bombeiros do quartel do GMar (Grupamento Marítimo) de Botafogo foram acionado às 22h45 de segunda para o socorro à vítima e não encontrou pistas da localização.

"Quanto mais tempo passa, mais fica difícil de encontrar. De repente ele se machucou, alguém socorreu. Ninguém sabe de nada, ninguém faz nada", lamentou a esposa de John, Rosália da Silva, em entrevista ao 'RJ1', da TV Globo.