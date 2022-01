O Disque Denúncia garante o anonimato completo das pessoas que usam os canais para compartilhar informações - Divulgação Disque Denúncia

Publicado 05/01/2022 11:26

Rio - Com o auxílio do Disque Denúncia, policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) prenderam um homem foragido da Justiça . A prisão aconteceu na última segunda-feira, 3. Carlos Henrique de Melo Rodrigues, de 44 anos, conhecido como "PH", é acusado de assassinar um "concorrente" no tráfico de drogas em 2013. Em 2019, a Justiça o concedeu progressão de pena do regime fechado para o semiaberto, e, desde então, ele se encontrava foragido.

Os agentes faziam uma operação na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, quando foram informados de uma denúncia anônima com a possível localização do crimonoso. No endereço mencionado, os policiais identificaram Carlos Henrique, que estava com uma tornozeleira eletrônica, e o prenderam.



No sistema do Portal de Segurança do Estado, a Policia Militar identificou que havia um mandado de prisão contra Carlos Henrique, expedido em 2019 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, pelo crime de homicídio qualificado praticado na noite do dia 17 de agosto de 2013. Segundo a Justiça, "PH" matou a vítima motivada por desavenças no comércio ilícito de drogas.



O criminoso foi conduzido até a 71ª DP (Itaboraí), onde foi feito registro da ocorrência, cumprido o mandado de prisão e tomadas todas as medidas cabíveis no caso.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e garante anonimato em todas as plataformas digitais.





As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook: https://www.facebook.com/procuradosrj/ Twitter: https://twitter.com/PProcurados Site Portal dos Procurados: procurados.org.br/contato