Funcionária de loja do Flamengo desmaia de susto ao ter arma apontada para ela durante assalto Reprodução Twitter

Publicado 05/01/2022 12:10 | Atualizado 05/01/2022 12:46

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira, o homem apontado como o responsável pelo assalto à uma loja de produtos oficiais do Flamengo, ontem, no Centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O criminoso foi preso por agentes do 20º BPM (Mesquita) com uma pistola e diversos artigos roubados do estabelecimento no bairro Valverde, em Nova Iguaçu.

Segundo relatos da gerente da loja, um homem de bermuda, camiseta e chinelo entrou na loja se passando por cliente. Ele chegou a experimentar roupas por cerca de 40 minutos, mas depois anunciou um assalto ao sacar uma arma e fingir atirar contra ela. Ao se assustar com a ameaça, a funcionária do caixa acabou desmaiando.

"Ele escolheu um valor considerável de mercadoria e na hora de pagar anunciou o assalto e estava a mão armada. Ele mandou a gente para o estoque da loja e roubou os produtos que ele iria 'comprar'. Ficou todo mundo bem, no fim das contas, mas o susto foi grande", disse ela nos Stories do Instagram.

A gerente disse que na hora do assalto estava do lado de fora da loja arrumando uma vitrine, e que demorou a perceber o assalto. Quando viu que a outra funcionária desabou, pensou que ela havia passado mal. A mulher ainda contou que essa é a segunda vez que a loja é assaltada e que a funcionária que desmaiou teve o celular levado pelo bandido na ocasião.

"Me sinto uma idiota, porque já é o segundo assalto aqui e a menina que desmaiou teve o celular levado pelo bandido. Fica parecendo que é fácil você estar ali no seu local de trabalho e vem as pessoas e te fazem de idiota. Fica uma sensação de não poder fazer nada na hora".

No Twitter, a mesma funcionária fez outro post desabafando. "Acabo de viver o terror e a adrenalina de estar sob a mira de uma arma. Primeiro teste cardíaco do ano check".



O criminoso havia levado casacos, camisetas e outros produtos oficiais do clube rubro-negro. A ocorrência está sendo apresentada na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Confira o vídeo:

Esse pilantra fez isso! @PMERJ @GMonteiroPM vamos atrás desse canalha #Flamengo @not_belfordroxo

Tô aqui apavorada com o video do bandido dando tiro na menina, na loja do Flamengo de Belford roxo, meu Deus pic.twitter.com/ACJ4Bdpjn4 — scora_lickcrf Instagram (@scoralickfla) January 5, 2022