Ernesto Marinho, Presidente do Bloco Carnavalesco Cordão do Bola Preta, nesta quarta feira (05). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 05/01/2022 13:16 | Atualizado 05/01/2022 13:40

Rio - Após o prefeito Eduardo Paes ter confirmado em uma live realizada nesta terça-feira, 4, o cancelamento do Carnaval de rua no Rio de Janeiro pelo segundo ano consecutivo em razão da pandemia, o bloco Cordão da Bola Preta, um dos mais antigos e tradicionais do país, anunciou que fará comemorações durante os cinco dias de festejo em sua sede, no Centro da cidade.Na transmissão, Paes disse ter sugerido aos representantes de blocos cariocas a possibilidade de realizar os desfiles de algumas agremiações tradicionais em locais fechados pré-determinados , como o Parque Madureira, na Zona Norte. Segundo o presidente da Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho, a ideia foi recebida com expectativa, uma vez que a estrutura do local permite o controle do passaporte da vacina."Estamos de acordo e prontos para fazer um grande evento no Parque Madureira, cuja estrutura permite os protocolos da Secretaria de Saúde e vigilância sanitária. Madureira tem na história a realização dos melhores carnavais da nossa cidade. Esperamos que aconteça e temos certeza que será uma verdadeira apoteose na terra da Portela e Império Serrano", disse o presidente.O prefeito também afirmou que os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí permanecem confirmados. A justificativa, de acordo com ele, é a de que a festa no Sambódromo permite a exigência de vacinação contra a Covid-19 e o controle de testagens, o que não ocorreria em blocos de rua.As atividades do Cordão da Bola Preta voltarão a partir do dia 20 de janeiro com a Feijoada do Bola, que também ocorrerá nos dias 5 e 19 de fevereiro. No sábado de carnaval terá, ainda, a Macarronada Carnavalesca. A organização afirma que promoverá bailes entre domingo e terça-feira de Carnaval e que exigirá comprovante de vacinação para todas as atividades realizadas. De acordo com Pedro Ernesto, o objetivo é transformar a sede do bloco em um "templo da folia" durante todo o mês de fevereiro."Qualquer evento do Bola, seja na sede ou eventualmente no Parque Madureira, vai ter que seguir todo o protocolo. Passaporte de vacinação, se tiver que fazer teste rápido, será feito. Não vamos abrir mão, é para o bem estar de todos", afirmou Ernesto.