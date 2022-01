Carnaval de rua não acontecerá no Rio; cidades da Região dos Lagos analisam - PH de Noronha / Divulgação

Publicado 05/01/2022 14:36 | Atualizado 05/01/2022 15:29

Rio - O Carnaval de 2022 definitivamente não será como o do ano passado, mas tampouco chega perto de como a festa era antes da pandemia. Depois que o Rio de Janeiro anunciou o cancelamento da folia, a decisão segue em aberto na Região dos Lagos; as cidades de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo ainda avaliam a possibilidade de cancelar as comemorações. Nesta terça-feira, 4, a prefeitura do Rio de Janeiro, em reunião com representantes de blocos da cidade, decidiu suspender o carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo.

Na contramão, está Nilópolis, na Baixada Fluminense. A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Cultura, que bailes para adultos e crianças já estão programados para acontecer entre 26 de fevereiro e 1° de março. A festa principal acontece na Praça Orlando Hungria, conhecida como Praça dos Estudantes, no centro da cidade. Na mesma nota, o município disse seguir as normas de segurança da Secretaria de Estado de Saúde, "que liberou as atividades ao ar livre, inclusive as comemorações de Carnaval".

O município de Caxias, também na Baixada, também disse que "não pretende realizar os eventos oficiais que possam reunir grande quantidade de pessoas, mesmo em áreas abertas", mas não esclareceu se os blocos de rua, assim como as comemorações privadas, estarão liberados durante o Carnaval.



Também na Baixada, Magé ainda não decidiu sobre a realização da festa. "A prefeitura tem acompanhado com atenção os desdobramentos deste momento sanitário para definir sobre a realização de eventos de grande porte", anunciou.



Niterói, na Região Metropolitana, decidiu cancelar o carnaval de rua e, além disso, os bailes privados em clubes da cidade. Segundo comunicado divulgado pela prefeitura nesta terça-feira, 4, apenas os desfiles de escolas de samba foram autorizados. Mesmo assim, os foliões devem apresentar o comprovante de vacinação e usar máscaras para assistir ao espetáculo nas arquibancadas.

Já Macaé, no Norte Fluminense, ainda discute a realização do evento. "O assunto segue sendo discutido internamente e, também, com instâncias municipais, como a Saúde, Vigilância Sanitária e Secretaria de Cultura e Turismo", informou a prefeitura



Carnaval na Região dos Lagos



O carnaval em Maricá, segundo a prefeitura, está cancelado por causa da avaliação do Comitê Epidemiológico Estadual e das autoridades sanitárias, que apontam possível aumento nos casos durante o evento no Rio. "A Prefeitura informa, por meio da Secretaria de Turismo, informa que todo o calendário de Carnaval de 2022 está suspenso, bem como o carnaval de rua. Sobre os eventos privados, a Prefeitura solicita que sejam realizados com cumprimento dos protocolos de proteção individual e coletivo contra a covid-19", informou o município.



Já o município de Cabo Frio informou que a possibilidade da realização do Carnaval está sendo avaliada junto a outras cidades da Região dos Lagos e que ainda não há uma decisão final. "O cenário epidemiológico vem sendo monitorado de forma constante, levando em consideração diversos dados, como o número de casos, internações e óbitos pela doença, as novas variantes do coronavírus e o avanço da vacinação", disse, em nota.



Búzios informou à reportagem que ainda não há posicionamento oficial sobre a realização do Carnaval. O parecer final deve ser emitido em breve, depois de uma reunião da equipe epidemiológica que ampara as decisões relativas à pandemia no município. Arraial do Cabo, outra cidade ouvida pelo DIA, também segue analisando a possibilidade.



Ainda no ano passado, Angra dos Reis suspendeu as comemorações em um decreto de combate à covid-19. O Carnaval foi desautorizado tanto em lugares públicos como em ambientes privados.

