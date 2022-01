Rio tem previsão de chuva até domingo

Nesta quarta-feira (5), há previsão de chuva localizada entre a tarde e a noite - Divulgação

Nesta quarta-feira (5), há previsão de chuva localizada entre a tarde e a noiteDivulgação

Publicado 05/01/2022 14:52

Rio - Apesar do calor e do tempo abafado que está atingindo a cidade nesta quarta-feira (5), a previsão é de que a chuva chegue nas próximas horas e vá até o próximo domingo (9). De acordo com o Climatempo, as pancadas serão fracas e em pontos isolados.

Os ventos serão moderados. As temperaturas se manterão estáveis em relação à terça-feira (4), com máxima prevista de 36°C.

A partir de quinta-feira (6), um canal de umidade se reorganiza sobre a Região Sudeste em conjunto com uma frente fria no oceano. Assim, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam aumento na estimativa média de chuva para 20 mm em toda a cidade nesse dia.



Entre sexta-feira (7) e domingo (9), o tempo permanece instável no município do Rio, principalmente pela atuação de ventos úmidos vindos do oceano. Ao longo destes dias, o céu estará nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova em torno de 10 mm para cada um desses dias.