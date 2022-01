Barricada em Saracuruna - Reprodução/Internet

Publicado 05/01/2022 19:06

Rio - Uma mulher identificada como Nair Vieira, 59 anos, foi baleada e morta, na manhã desta terça-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nair foi atingida por um disparo no peito durante um tiroteio entre policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) e suspeitos de tráfico na Rua La Place, próximo à comunidade Cangulu. Segundo a PM, um grupo de homens armados atacou a tiros os policiais, que revidaram. Houve confronto e Nair foi atingida. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos. Os PMs envolvidos na ação tiveram as armas recolhidas e foram afastados das ruas, mas ainda não há informações sobre de onde partiu o tiro que matou Nair. Segundo moradores da região, apenas os policiais militares teriam feito disparos no local.

O comando da unidade, acompanhado pelo Ministério Público, instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato. Já houve o recolhimento das armas para perícia e os policiais envolvidos foram afastados preventivamente das ruas até a conclusão das investigações. A ocorrência foi encaminhada para 60ª DP (Campos Eliséos). Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Nair.

Protesto

Moradores da região de Saracuruna fecharam a Rua Conde de Irajá na parte da tarde em protesto pela morte da Nair. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma barricada feita com pneus e pedras que foi incendiada no ato. Em um áudio na web, um manifestante reclama sobre a morte de moradores durante ações policiais no local. A Polícia Militar compareceu ao local para dispersar o protesto. Ninguém ficou ferido e não houve prisões.

Tiroteio em Belford Roxo

Ainda na Baixada Fluminense, um intenso tiroteio foi registrado no Bom Pastor, Belford Roxo. É possível visualizar carros da PM na filmagem, que foi feita próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Pastor. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou em nota que, na manhã desta quarta-feira (5), equipes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam um policiamento pela Rua Padre Antônio Vieira, quando avistaram um veículo que consideraram suspeito.

Segundo a nota, os policiais foram atacados a tiros por criminosos de dentro do automóvel. Em seguida, eles foram em direção à Comunidade da Palmeira, onde houve novo confronto. Após estabilizarem a região, os policiais prenderam quatro suspeitos, estando um deles ferido. Foram apreendido uma metralhadora, uma granada e um radiotransmissor. O carro utilizado pelos suspeitos era roubado e também foi recuperado. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

