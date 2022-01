Carnaval de rua não acontecerá no Rio; cidades da Região dos Lagos analisam - PH de Noronha / Divulgação

Carnaval de rua não acontecerá no Rio; cidades da Região dos Lagos analisamPH de Noronha / Divulgação

Publicado 05/01/2022 15:30 | Atualizado 05/01/2022 15:55

crescimento dos casos confirmados de covid-19 impedem a execução dos eventos com segurança na cidade: "nós precisamos respeitar o que manda a ciência", diz o comunicado da Hotéis Rio. Rio - A Associação Comercial do Rio e a Hotéis Rio, sindicato patronal dos meios de hospedagem da cidade, divulgou nota em apoio ao cancelamento do Carnaval de Rua no município, nesta quarta-feira. Segundo as entidades, oimpedem a execução dos eventos com segurança na cidade: "nós precisamos respeitar o que manda a ciência", diz o comunicado da Hotéis Rio. A festa dos blocos foi cancelada nesta terça-feira pela Prefeitura do Rio.

Segundo a associação do comércio, a decisão tomada pelo prefeito Eduardo Paes foi acertada ao cancelar as comemorações das ruas pelo segundo ano consecutivo. "Dentro do que é possível realizar, seguindo todos os protocolos de segurança, o prefeito optou sabidamente por manter os desfiles das Escolas de Samba, que são a maior atração da cidade neste período e que podem ser realizados em ambiente controlado", afirmou a entidade.

Apesar de reconhecer a importância cultural do Carnaval de Rua, a entidade ponderou que as aglomerações provocadas pelos blocos seriam "um imenso risco de contaminação à população".

Na mesma linha, a Hotéis Rio disse em nota que já esperava o cancelamento das festividades nas ruas. Segundo o sindicato, o crescimento de casos da covid-19 justifica a mudança no planejamento da folia. "O cancelamento do Carnaval de rua já era de certa forma esperado. Afinal, o crescimento dos casos de Covid-19 vem alarmando o mundo inteiro e aqui no Brasil e no Rio de Janeiro não é diferente. Acho que é prudente e necessário, e nós precisamos respeitar o que manda a ciência", pontuou.

Apesar do cancelamento, o sindicato projeta bons resultados para a rede hoteleira neste Carnaval. Isso porque, segundo o Hotéis Rio, em 2021, ainda com bloqueios provocados pela pandemia e sem nenhuma comemoração, a cidade teve 80% de sua capacidade ocupada. "As pessoas vieram aqui em família, buscando o que a cidade tem. Vieram pela cidade, pelo entretenimento, pelos pontos turísticos. Acho que vale a pena a gente postergar um pouco esse grito de Carnaval", concluiu.

Diferente do Carnaval de Rua, os desfiles das escolas de samba no Sambódromo, nos dias 25,26,27 e 28 de fevereiro, e no sábado seguinte, dia 1º de março, seguem mantidos. Assim como os bailes de Carnaval em locais fechados.