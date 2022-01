Homem é baleado e morto durante confronto com PMs em Niterói - Divulgação/PMERJ

Homem é baleado e morto durante confronto com PMs em NiteróiDivulgação/PMERJ

Publicado 05/01/2022 19:39

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado e morto em confronto com policiais do 12ª BPM (Niterói), na tarde desta quarta-feira, na Comunidade da Igrejinha, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



Segundo os agentes, um grupo de criminosos entrou em confronto com os policiais que faziam patrulhamento na região. Após o fim do tiroteio, o homem foi localizado no chão, já morto. Com ele, PMs apreenderam uma arma, drogas e um radiotransmissor.

O corpo foi encaminhado para o IML. A ocorrência está em andamento.