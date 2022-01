Número de casos de covid-19 na cidade do Rio quadruplicou em um mês - Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 05/01/2022 16:54

Rio - O número de casos de covid-19 na cidade do Rio quadruplicou em um mês, segundo dados públicos do painel da Prefeitura do Rio. Diante do aumento de pessoas com a doença ou com sintomas gripais, a Secretaria Municipal do Rio (SMS) recomenda a testagem para o coronavírus, que foi intensificada nas últimas semanas. Todos os pacientes com indicação clínica (febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, ou que teve contato com casos positivados) devem procurar a unidade de saúde mais próxima.

Com a explosão de casos, cariocas correram nos últimos dias para fazer os testes, impulsionados pelos encontros das festas de fim de ano. Em duas semanas, a taxa de testes positivos no Rio saltou de 1% para 13%. Apesar das filas em farmácias e clínicas particulares, a rede pública oferece testes gratuitos nos postos de saúde e clínicas da família.



Ainda de acordo com a SMS, cariocas que passaram réveillon fora da cidade e que estão com sintomas gripais devem procurar atendimento para testagem nas unidades de Atenção Primária, ou nos centros de atendimento a pacientes com síndrome gripal, localizados na Vila Olímpica do Alemão, Parque Olímpico da Barra, Vila Olímpica de Honório Gurgel, Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), e na Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho). (Confira a lista completa no final da matéria).

Prefeitura abrirá mais polos de testagem



Diante do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que abrirá pelo menos mais três grandes centros de testagem rápida para a covid-19, em diferentes pontos da cidade. Até a semana que vem devem ser abertos polos nos seguintes locais: próximo ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon; no Clube Municipal dos Servidores, na Cidade Nova; e em algum ponto a ser confirmado em Santa Cruz, na Zona Oeste.



Atualmente, há centros de testagem no Parque Olímpico da Barra; na Vila Olímpica do Alemão; na Vila Olímpica de Honório Gurgel, na antiga unidade hospitalar Rochinha, em Campo Grande; na Policlínica Guilherme da Silveira, em Bangu; e na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho.

Saiba onde realizar o teste:

De segunda a domingo (8h às 17h)



. Vila Olímpica do Complexo do Alemão (Estrada do Itararé 650)

. Vila Olímpica de Honório Gurgel (Rua Ururai sem número)

. Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho (Rua Lagoa Verde sem número)

. Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (Avenida Embaixador Abelardo Bueno 3.401). Tem atendimento no carro



De segunda a sexta-feira (8h às 17h)



. Antigo Rochinha (Unidade Ambulatorial Almir Dutton), em Campo Grande (Rua Mario Mendes 256)

. Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu (Avenida Ribeiro Dantas 571)