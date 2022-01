Carnaval 2020 na Intendente Margalhaes - Cléber Mendes

Rio - O presidente da SuperLiga, liga das escolas de samba do Carnaval da Intendente de Magalhães, Clayton Ferreira, disse em entrevista ao DIA, nesta quarta-feira, que os desfiles tradicionais do subúrbio carioca estão mantidos para este ano. Mesmo com a suspensão do Carnaval de Rua, o responsável pela liga acredita que a situação do carnaval na estrada — conhecida pelas revendas de carro — deve seguir o mesmo rumo dos desfiles na Sapucaí.

"A parte da liga será feita, que é a exigência de todos os componentes que forem pegar suas fantasias estarem com o comprovante de vacinação. Inclusive nos dias de desfile teremos fiscais para checar uma segunda vez essa comprovação via carteira de imunização ou pelo aplicativo DataSus", explicou.

O desfile da avenida que deve trazer a apresentação de 58 escolas das séries Prata, Bronze e do Grupo de Avaliação deve ser assistido por um público reduzido de pessoas, segundo Clayton. "Nós estamos avaliando com a Riotur a exigência do passaporte de vacinação para todos que forem ficar também nas arquibancadas montadas na via", garante.

Para o líder da liga, essa estratégia, além, é claro, da redução de pessoas provocada pela ausência de blocos do Carnaval de Rua, que permitiam a montagem de barracas de bebidas e alimentos no entorno da Intendente, devem impactar no número de visitantes e garantir um risco menor de aglomerações.

"Muitas pessoas que vão a Intendente Magalhães, arrisco dizer, não assistem aos desfiles das escolas de samba. Ficam nas barracas ouvindo música. Sem essa liberação do Carnaval de Rua, lógica é que esse número de pessoas seja menor", pontuou.