Secretaria de Saúde abre seis centros de testagem para Covid-19 nesta sexta-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/01/2022 20:26 | Atualizado 05/01/2022 20:26

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai ampliar, a partir desta sexta-feira (07), a capacidade de realização de testes para detecção da covid-19 no estado. Pessoas com sintomas leves da doença ou que tiveram contato com alguém que testou positivo há quatro ou cinco dias poderão realizar o exame em estruturas anexas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Bangu, Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte. O atendimento será realizado de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h, mediante distribuição de senha. Serão oferecidos testes rápidos de antígeno e também RT-PCR para monitoramento do cenário epidemiológico.



Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades respiratórias, deverão procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. As 28 UPAs do estado também estarão realizando atendimento e testes para casos moderados e graves da doença.



Os centros de testagens vão funcionar nas estruturas montadas junto às UPAs, no início de dezembro, para acolhimento e atendimento de casos de síndrome gripal. Inicialmente, serão distribuídas 150 senhas por dia em cada unidade.



"Com o aumento de casos de Covid-19 em função da circulação da variante Ômicron, vimos a necessidade de realizar a testagem também em pessoas com sintomas leves, que muitas vezes não procuram atendimento médico. A ideia é diagnosticar essa pessoa para que ela possa fazer o isolamento social", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



Pessoas que testarem positivo para Covid-19 devem fazer quarentena de 10 dias a partir do primeiro dia de sintomas. Além disso, as medidas de enfrentamento, como uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel e evitar aglomerações, devem continuar sendo seguidas. Da mesma forma, é importante que o calendário vacinal seja observado com atenção. Quem ainda não tomou a segunda dose deve procurar um posto de saúde o mais rápido possível, assim como as pessoas que já podem receber a dose de reforço.



Um sistema on-line de marcação está sendo finalizado para entrar no ar no domingo (9), no site da Secretaria de Saúde, a fim de evitar filas nos centros de testagem. Dessa forma, a previsão é que, a partir de segunda-feira (10), o atendimento seja realizado apenas por meio de agendamento.