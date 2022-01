Chuva na Avenida Brasil. Foto de 1/11/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/01/2022 06:17

Rio - A cidade do Rio permanece em Estágio de Mobilização por conta da forte chuva que chegou no fim da tarde de quarta-feira (5). O tempo segue instável e a previsão para esta quinta (6) é de mais chuva forte, acompanhada de raios e ventania.

Segundo o Sistema Alerta Rio, deve chover fraco a moderado, de maneira isolada, durante a manhã. À tarde e a noite, a previsão é de chuva moderada a forte, com raios e ventos fortes. A explicação para a instabilidade do tempo vem do oceano.

"A cidade estará sob influência de uma zona de convergência de umidade que se reorganiza sobre a Região Sudeste em conjunto com a passagem de uma frente fria pelo oceano", explica o meteorologista Nilton Moraes. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, 20 mm nesse dia.

O tempo vai permanecer instável de sexta (7) a domingo (9), por conta da atuação da zona de convergência e dos ventos úmidos do oceano. O céu deve ficar nublado, com chuva fraca a moderada, de maneira isolada.