Homem é preso em flagrante por furto de cabos de sinalização da SuperViaDivulgação

Publicado 06/01/2022 11:15

Rio - Policiais militares do Grupamento Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, um homem furtando cabos de sinalização dos trens da SuperVia. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu nas proximidades da estação ferroviária do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, os agentes realizavam o policiamento na região, quando observaram um homem suspeito em uma área reservada para manutenção e estacionamento de composições avariadas.

O homem estava com 30 metros de cabos elétricos e diversas ferramentas de corte dentro da mochila. Ele foi conduzido à 19ªDP (Tijuca), onde o caso foi registrado.