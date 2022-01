Adolescentes são vacinados no Brasil desde o segundo semestre de 2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/01/2022 11:18

Rio - Oficialmente incluídas no calendário de vacinação contra a covid-19, as crianças de 5 a 11 anos também evoluíram para casos graves ao longo da pandemia, apesar de menos acometidas pela doença do que os adultos. Em todo o estado do Rio, 697 crianças dessa faixa etária foram internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde 2020, com 23 óbitos. Os dados são do Sivep Gripe, sistema de notificações de casos graves de gripe.

Em 2020, 300 crianças de 5 a 11 anos tiveram Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Em 2021, foram 397. A maior parte das crianças internadas foi na faixa etária dos 5 anos (123). Os casos de óbitos foram 23: 15 em 2020, oito em 2021.

Os casos podem ser ainda maiores, já que o sistema de notificação de casos do governo federal passou por um apagão de dados e por ataques hackers recentes.

Calendário de vacinação das crianças é divulgado: campanha vai avançar a cada três dias

A Prefeitura do Rio divulgou nesta quinta-feira (6) o calendário de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos na cidade. A partir do dia 17 deste mês até o dia 9 de fevereiro, serão três dias destinados para cada idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a expectativa é de que 560 mil crianças sejam vacinadas na capital.