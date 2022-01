À frente da tropa, o coronel Marcelo Malheiros atribui o bom resultado ao reforço no policiamento da região - divulgação

Publicado 06/01/2022 12:30 | Atualizado 06/01/2022 12:44

Menos mortes violentas e roubos de veículos, nas ruas e de carga. Esse foi o resultado alcançado pelos policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que abrange as áreas de Resende (37º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Volta Redonda (28º), Barra do Piraí (10º BPM) e Companhia Independente de Paraty, no último semestre do ano passado. Com a queda no índice criminal, o 5° CPA conquistou o primeiro lugar no plano de cumprimento de metas para redução da criminalidade no Estado do Rio, pela segunda vez consecutiva.



Segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), na comparação entre o segundo semestre de 2020 e o segundo semestre de 2021, a região do 5° CPA conseguiu redução dos quatro indicadores estratégicos de criminalidade. A letalidade violenta apresentou redução de 4%; roubo de veículo, redução de 29,4%; roubo de rua, 21,1%; e roubo de cargas, 21,1%.



À frente da tropa, o coronel Marcelo Malheiros atribui o bom resultado ao reforço no policiamento da região. "Pleiteei o RAS (Regime Adicional de Serviço), junto ao secretário de Polícia Militar, e conseguimos há cerca de três meses. Assim, temos 40 PMs a mais todos os dias, além dos recém-formados que também estão trabalhando muito para que ofereçamos a melhor segurança possível no Sul Fluminense", explicou Malheiros.



Já é o terceiro semestre consecutivo que Malheiros está à frente do Comando de Policiamento de Área que alcança os melhores resultados no estado. Duas vezes campeão à frente da 5ª CPA, ele também se destacou enquanto esteve na 2ª CPA, que abrange os batalhões da Zona Oeste da capital.